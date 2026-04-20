Ya hay fecha: el próximo 29 de abril inaugura el nuevo sector del Hospital de Roldán

Tras casi un año y medio de obras y según los plazos estipulados, el Hospital de Roldán inaugura el próximo 29 de abril su nueva Área de Emergencias «Sr, Juan Llibre», en homenaje a quien con su donación hizo posible la obra tan necesaria para toda la comunidad roldanense.

Se construyeron 155 metros cuadrados nuevos y hay otros 145 semicubiertos que son parte del espacio donde se guardarán las ambulancias.

La remodelación se hizo con los fondos provenientes de la donación realizada por la familia Llibre y cambió por completo el sector de guardia y urgencias.

“Una vez que esté finalizada, se unirá esa parte con el resto de la construcción que tiene ahora el hospital, para no interferir en el funcionamiento diario”, había adelantado en su momento Matilde, presidenta de la cooperadora del Samco, al tiempo que había adelantado que en una segunda etapa, se construirán nuevos consultorios en el sector donde actualmente está la guardia.