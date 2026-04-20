Coprol instaló una nueva bomba de agua que beneficiará a tres barrios importantes de la ciudad

La Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Roldán (COPROL) concretó la instalación de una nueva bomba en barrio Santa Teresa, una mejora que apunta a fortalecer el servicio y acompañar el crecimiento de la ciudad.

Según informaron, la intervención tendrá un impacto directo no solo en Santa Teresa, sino también en los barrios Las Tardes y Las Acequias, donde se espera una optimización en la prestación.

Desde la cooperativa destacaron que esta incorporación forma parte de un plan de inversión sostenido, orientado a mejorar la calidad del servicio y dar respuesta a la demanda creciente de la comunidad.

“Cada avance es posible gracias al compromiso de todos. Seguimos trabajando para brindar un servicio más eficiente y de calidad”, expresaron desde la entidad.

Además, remarcaron que este tipo de obras reflejan el aporte de los asociados, transformado en mejoras concretas para la infraestructura local.