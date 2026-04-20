Expansión en marcha: PDF Autoescuela desembarcó con una nueva sucursal en Funes

En un contexto donde aprender a manejar suele centrarse únicamente en lo técnico, una propuesta nacida en Roldán comienza a marcar un antes y un después en la región. Se trata de PDF Autoescuela, un proyecto que apuesta a una formación integral, incorporando un aspecto clave y muchas veces olvidado: las emociones al volante.

Lo que inició como una idea distinta hoy da un paso firme con la apertura de su nuevo espacio físico en Funes, consolidando una visión innovadora de la educación vial en ambas ciudades.

A diferencia de las autoescuelas tradicionales, PDF Autoescuela plantea un enfoque donde la técnica y la gestión emocional avanzan en conjunto. “Muchas personas no progresan al ritmo que quisieran no por falta de capacidad, sino por lo que sienten al volante”, explicaron desde el equipo.

Bajo esta premisa, el aprendizaje no se limita a maniobras o normas de tránsito, sino que incorpora herramientas concretas para gestionar el miedo a conducir, mejorar la concentración, desarrollar seguridad y confianza, y tomar decisiones con mayor claridad.

El impacto de este enfoque no es menor. Según destacan desde la institución, los alumnos no solo aprenden a manejar, sino que lo hacen con mayor tranquilidad, foco y control. Además, sostienen que formar conductores emocionalmente conscientes contribuye directamente a una conducción más responsable, ayudando a reducir accidentes viales en la comunidad.

Como parte de su crecimiento, la autoescuela inauguró un nuevo local en Funes, pensado como un espacio de acompañamiento durante todo el proceso de aprendizaje. Allí, los alumnos pueden resolver dudas, recibir orientación personalizada, participar en charlas y fortalecer su proceso emocional.

En línea con su propuesta innovadora, PDF Autoescuela también lanza una iniciativa inédita en la zona: un curso de mindfulness aplicado a la conducción, abierto a toda la comunidad. La primera jornada se realizará el sábado 9 de mayo a las 15:00, con una duración aproximada de dos horas.

El taller estará a cargo de Agustina Molinares, instructora certificada en mindfulness con formación en reducción del estrés, y Daniel Coria, titular e instructor de la autoescuela.

Durante el encuentro se abordarán herramientas prácticas para reconocer y gestionar emociones al volante, reducir la ansiedad, mejorar la atención, incorporar ejercicios de respiración consciente y fortalecer la conexión con el momento presente.

La propuesta se apoya en una idea clara: manejar mejor no depende solo de lo técnico, sino también de conocerse a uno mismo y lograr un estado de calma en una práctica cotidiana clave.

Lo que comenzó en Roldán hoy se expande a Funes con una identidad definida: formar conductores más seguros, conscientes y preparados, tanto en la calle como en su mundo interno.

Cómo contactarse

Quienes deseen obtener más información o reservar su lugar (CUPOS LIMITADOS) pueden comunicarse:

📲 Lunes a viernes de 7:30 a 12:00 y de 15:00 a 18:00

WhatsApp: 3412 816999

📍 Dirección: Suipacha 1708, local 4 (Funes) hs. lunes a viernes de 7.30 a 12.00

📸 Instagram: @pdf_autoescuela