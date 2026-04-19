San Jerónimo: la comuna brindó más de 100 becas a estudiantes de la localidad

La comuna de San Jerónimo amplía la política de acompañamiento a los estudiantes de la localidad, con un fuerte aumento en la cantidad de becas otorgadas en comparación con el año pasado.

«Este año estamos entregando 101 becas entre alumnos universitarios, terciarios y de secundario, un aumento del 60%, para que nadie sienta que no pudo tener la oportunidad de estudiar y desarrollarse porque le faltaron recursos», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Con un fuerte aumento en el presupuesto para este fin, se duplicaron los montos otorgados y se pasó de 60 becas entregadas en 2025 a las 101 actuales, lo que implica un fuerte compromiso con la comunidad y su desarrollo por parte de la comuna.

«Con estas becas estamos acompañando el desarrollo de cada estudiante para que su única preocupación sea aprender, crecer y soñar en grande», concluyó Olmos.

La comuna lanza una licitación por $121M para intervenir distintos espacios de la ciudad

La localidad vecina a Roldán continúa avanzando con el plan de desarrollo integral de la infraestructura urbana y, en esta oportunidad, avanza con una licitación que impactará en espacios públicos y calles.

«Esta licitación que estamos lanzando nos permitirá intervenir en distintos sectores de la localidad, mejorando la infraestructura y realizando trabajos de mantenimiento para continuar mejorando la calidad de vida de los vecinos», contó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

La licitación que implica una inversión de 121 millones de pesos está destinada específicamente a la compra de hormigón elaborado, el que se utilizará principalmente para la pavimentación de Av. de las Américas, desde Estrasburgo a Lisboa, la reparación del badén de 9 de Julio y Nápoles, trabajos de bacheo en San Martín y Londres, y los primeros trabajos de renovación de la Plaza Tita Merello.