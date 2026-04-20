Con sabor a patria y solidaridad:La cooperadora del SAMCo organiza un locro para juntar fondos

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el sistema de salud local, la cooperadora del SAMCo de Roldán impulsa una nueva acción solidaria que convoca a toda la comunidad: una venta anticipada de locro para el próximo 1° de mayo.

La iniciativa propone la adquisición de porciones de un litro a un valor de $15.000, con un rendimiento ideal para compartir entre dos o tres personas. Los pedidos podrán realizarse hasta el 23 de abril, mediante una modalidad de pago en efectivo, y también existe la posibilidad de encargar las porciones a través de WhatsApp.

La jornada de entrega se desarrollará el mismo 1° de mayo desde las 12 horas en el SUM de la ciudad, donde además se vivirá un fuerte espíritu comunitario. Desde la organización señalaron que no solo la cooperadora estará al frente de la actividad, sino que se sumarán numerosos vecinos y colaboradores que participarán en la preparación del locro.

En ese sentido, remarcaron que se trata de una propuesta colectiva, donde el compromiso y la solidaridad de la comunidad son protagonistas. “Mucha gente nos va a ayudar en la preparación”, destacaron, subrayando el trabajo en conjunto que hace posible este tipo de acciones.

Todo lo recaudado será destinado al hospital local, reforzando el rol fundamental que cumple la cooperadora en el acompañamiento y mejora de los servicios de salud. La convocatoria, bajo el lema “Acompañar es construir comunidad”, invita a los vecinos a sumarse y colaborar, demostrando una vez más el fuerte sentido solidario que caracteriza a Roldán.