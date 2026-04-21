Ramiro, el joven que integraba la banda de Sergio Morán y enamoró con su performance a todo el jurado de Es Mi Sueño

El joven cantante de 21 años @ramirocardozo, quien integró la banda de @sergiomoran y hoy es apadrinado musicalmente por el artista roldanense, se presentó en el reality Es Mi Sueño de Canal 13 e impresionó a todos.

Cantó la canción Tattoo y generó la emocion del jurado, integrado por Abel Pintos, la Mona Jiménez, Jimena Barón y Carlos Baute. También de los espectadores, quienes se levantaron de sus sillas para aplaudirlo, y de Morán, que observó todo el show desde detrás del escenario.

“Sos todo un artista”, le dijo Abel, luego de que también interpretara a capella su canción La Llave. Ramiro es oriundo de Fray Luis Beltrán y cantó en Roldán en los últimos Carnavales de febrero.