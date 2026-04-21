El Samco renueva por completo el Consejo de Administración y hay fecha de Asamblea
La actual gestión abrió la instancia para las instituciones que quieran integrar el mencionado Consejo, hoy presidido por Sergio Callegari.
El Consejo de Administración del Servicio para la Atención Médica de la Comunidad de Roldán (S.A.M.Co. Roldán) – Hospital Rural Nº61 renueva sus autoridades para el período 2026 / 2028 y con ese motivo se realizó el llamado a Asamblea General.
La misma tendrá lugar el próximo jueves 7 de mayo a las 18.30hs y la actual gestión abrió la instancia para las instituciones que quieran integrar el mencionado Consejo, hoy presidido por Sergio Callegari.
Aquellas instituciones que deseen participar deben designar un Delegado Titular y un Delegado Suplente haciendo constar en la nota respectiva (firmada por las autoridades de la institución a la cual representan), nombre y apellido completos y tipo y numero de documento de cada uno, así como cumplir una serie de requisitos formales.