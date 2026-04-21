El Samco renueva por completo el Consejo de Administración y hay fecha de Asamblea

El Consejo de Administración del Servicio para la Atención Médica de la Comunidad de Roldán (S.A.M.Co. Roldán) – Hospital Rural Nº61 renueva sus autoridades para el período 2026 / 2028 y con ese motivo se realizó el llamado a Asamblea General.

La misma tendrá lugar el próximo jueves 7 de mayo a las 18.30hs y la actual gestión abrió la instancia para las instituciones que quieran integrar el mencionado Consejo, hoy presidido por Sergio Callegari.

Aquellas instituciones que deseen participar deben designar un Delegado Titular y un Delegado Suplente haciendo constar en la nota respectiva (firmada por las autoridades de la institución a la cual representan), nombre y apellido completos y tipo y numero de documento de cada uno, así como cumplir una serie de requisitos formales.