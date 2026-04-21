ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLÉTICO DEFENSORES DE SAN LORENZO DE ALMAGRO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cumpliendo con lo establecido en los Estatutos de la Asociación de la Entidad, la Comisión Directiva tiene el grato deber de convocar a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizara en la sede social situada en Salta 1115 de la ciudad de Roldan, en tal sentido se define dicha Convocatoria para el día 5 de Mayo de 2026, se cita para el primer llamado a las 18:30 horas y en caso de no cumplimentar el quórum requerido para sancionar en este horario, se fija la hora 19:30 del mismo día como segundo llamado a fin de tratar el siguiente:

Orden del día

1) Lectura y aprobación Acta Anterior

2) Designación de dos Asociados que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmaran el acta de la presente Asamblea

3) Lectura y aprobación Balances por el ejercicio cerrado 2025

4) Renovación de autoridades: Vicepresidente, Protesorero, Prosecretario, 4° Vocal Titular, 1° Vocal Suplente, 2° Vocal Suplente y Síndico Suplente.

5) Aceptación de cargos de Comisión Directiva

6) Tratamiento Dictamen N° 10214 de fecha 04 de Diciembre de 2025.-

Sebastian Andres Galvan (Presidente) Manuel Eugenio Zucco (Secretario)