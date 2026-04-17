El Superclásico que va a paralizar Argentina: River Plate recibe a Boca Juniors

Argentina contiene el aliento mientras Buenos Aires vuelve a dividirse en dos bandos opuestos: rojo y blanco contra azul y oro. El legendario Estadio Monumental será escenario del Superclásico número 266 oficial, un partido en el que no hay lugar para los términos medios.

Hace un año, River ganó el clásico de local 2-1 con goles de Mastantuono y Driussi. Franco ahora juega en el Real Madrid, pero Sebastián sigue acá y está en un gran momento: convirtió en sus últimos tres partidos en todas las competencias.

Ahora bien, cada Superclásico es una historia distinta, y en el próximo puede haber nuevos héroes.

La actualidad de los equipos

River está segundo en la Zona B, a apenas 3 puntos de Independiente Rivadavia. Los Millonarios muestran una solidez defensiva notable: solo recibieron 9 goles en 13 partidos, el mejor registro de la zona. En ataque, el equipo se apoya en Driussi y en Quintero, que viene siendo muy efectivo desde el banco. Montiel está en buen nivel, Beltrán es un fijo, y desde la llegada de Eduardo Coudet al banco en marzo, el equipo viene respondiendo a la altura de su condición de candidato.

Boca, en cambio, marcha cuarto en la Zona A, aunque está a solo 4 puntos del líder Vélez Sarsfield. Aun así, Claudio Úbeda confía en que el equipo está en el camino correcto y que lo mejor está por venir. El experimentado Leandro Paredes se afianzó como conductor del mediocampo, Ascacíbar encontró su mejor versión y Merentiel supo cubrir la baja por lesión de Cavani.

Las predicciones de los analistas de 1xBet: ¿qué esperar del partido?

Un factor clave puede ser la lesión que sufrió el arquero titular de Boca, Agustín Marchesín, durante el partido de Copa Libertadores a mitad de semana. Queda por verse cómo responderá el suplente Leandro Brey en un clásico de esta magnitud.

Los analistas de 1xBet apuestan por el local: Victoria de River Plate — 2.14, empate — 3.04, victoria de Boca Juniors — 3.685

Por otro lado, la apuesta a que ambos equipos conviertan, con una cuota de 2.14, luce muy tentadora. Y con razón: en el historial reciente, esta opción resultó ganadora en 3 de los últimos 5 Superclásicos.

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