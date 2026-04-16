1xBet gana los prestigiosos premios SiGMA Awards South America 2026 y consolida su liderazgo en una región prometedora

La empresa mundial de apuestas 1xBet ganó el premio BEST SPORTSBOOK OPERATOR 2026 en los SiGMA Awards South America 2026. Los miembros del jurado de expertos elogiaron encarecidamente los estándares de la marca y su capacidad para integrar la innovación en sus productos de manera eficaz. Este prestigioso galardón ha reforzado la posición de 1xBet en Latinoamérica.

La victoria de 1xBet en esta categoría clave demuestra la solidez del enfoque estratégico que ha adoptado. Al combinar su reputación mundial con un profundo conocimiento del contexto regional, la marca ha creado una plataforma que ofrece una experiencia de usuario excepcional.

La decisión del jurado de expertos confirmó que los productos de 1xBet satisfacen plenamente las necesidades actuales de los jugadores. Una plataforma diseñada prioritariamente para dispositivos móviles, con una interfaz totalmente adaptada al mercado local y acceso a los servicios de proveedores de pago locales, es exactamente lo que necesitan los usuarios de América Latina.

“Ha sido un honor recibir el premio al «Sportsbook Operator of the Year award», un claro reconocimiento a la casa de apuestas de 1xBet como líder en Latinoamérica. He tenido el honor de recibir este año tres premios al «Sportsbook Operator of the Year award», cada uno de ellos en representación de una región diferente, y el éxito mundial continuado de nuestra casa de apuestas demuestra que 1xBet es un líder mundial con un fuerte enfoque local.” – Simon Westbury

A la ceremonia de entrega de premios asistieron todos los principales expertos y líderes del sector del iGaming que participaron en la feria SiGMA Americas 2026. Más de 18 500 delegados participaron en debates sobre el amanecer de una nueva era en el entretenimiento en línea, y más de 250 distinguidos ponentes realizaron presentaciones.

Brasil, al igual que otros países latinoamericanos, está experimentando un auge en el juego y la actividad empresarial, por lo que los operadores, proveedores, afiliados y otros representantes del sector se encuentran ante cambios importantes.

Una presencia global y una estrategia eficaz de desarrollo internacional a largo plazo reforzarán el liderazgo de 1xBet en Latinoamérica. Aprovecha, pues, esta oportunidad para crear un negocio rentable en una plataforma líder en la que confían más de 3 000 000 de jugadores. Únete al programa de afiliados 1xPartners y saca partido al potencial de esta región en rápido crecimiento.

Más de 500 000 socios han valorado la flexibilidad de los modelos de colaboración disponibles y la eficacia a la hora de convertir los registros en depósitos. El programa está disponible en más de 150 países y ofrece 73 métodos de pago.

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