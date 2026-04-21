Anuncio en Roldán: la EPE impulsa nuevas inversiones millonarias en la ciudad

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y dar respuesta a la creciente demanda energética, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) adjudicó una importante licitación para la adquisición de equipamiento y la reforma de la red de media tensión en la ciudad de Roldán. La obra fue otorgada a la firma Lago Electromecánica SA y contempla una inversión de 179.343.707,40 pesos.

El anuncio contó con la presencia del intendente de Roldán, Daniel Escalante; la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez; la diputada provincial, Silvana Di Stefano, la secretaria de Gobierno Marisabel Mendoza, el presidente del Concejo, Carlos Alustiza, y el titular de la EPE Roldán, Pablo Lucero, quienes destacaron el impacto positivo que tendrán estas obras en la infraestructura local.

Escalante valoró las acciones y sentenció: “Estas intervenciones impactarán en toda la localidad, fortaleciendo la infraestructura eléctrica y acompañando el crecimiento de Roldán con un servicio más confiable y moderno”.

En ese marco, Rodríguez, señaló: “Tal como nos indicó el gobernador Maximiliano Pullaro, estamos llevando estas inversiones a lo largo y ancho de la provincia para poder brindar un mejor servicio eléctrico”, y sumó: “En la ciudad de Roldán hemos ejecutado a cambio de conductores, nuevos transformadores y reconectadores que han dado un mejor resultado en este último verano y queremos que el próximo sea mucho mejor”.

El plan de obras se estructura en distintos ejes orientados a optimizar el servicio. Se apunta a la reducción de interrupciones mediante la implementación de cierres de anillo y nuevas vinculaciones en media tensión, lo que permitirá reconfigurar rápidamente el sistema ante fallas sin afectar a la totalidad de los vecinos.

En paralelo, se avanzará en la incorporación de tecnología con la instalación de 13 seccionadores bajo carga en puntos estratégicos. Estos dispositivos posibilitan aislar sectores afectados y restablecer el suministro de manera más eficiente, aumentando la flexibilidad operativa de la red.

Finalmente, el proyecto también busca mejorar la calidad de tensión en distintos barrios de la ciudad, a través de la construcción de 12 nuevos puestos de transformación y el tendido de más de 12 kilómetros de nuevas líneas aéreas de media tensión.