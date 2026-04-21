La Ciudad

Anuncio en Roldán: la EPE impulsa nuevas inversiones millonarias en la ciudad

Se adjudicó una licitación para la adquisición de equipamiento y la reforma de la red de media tensión. Contempla una inversión de casi 180 millones de de pesos.

21 DE abril DE 2026

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y dar respuesta a la creciente demanda energética, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) adjudicó una importante licitación para la adquisición de equipamiento y la reforma de la red de media tensión en la ciudad de Roldán. La obra fue otorgada a la firma Lago Electromecánica SA y contempla una inversión de 179.343.707,40 pesos.

El anuncio contó con la presencia del intendente de Roldán, Daniel Escalante; la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez; la diputada provincial, Silvana Di Stefano, la secretaria de Gobierno Marisabel Mendoza, el presidente del Concejo, Carlos Alustiza, y el titular de la EPE Roldán, Pablo Lucero, quienes destacaron el impacto positivo que tendrán estas obras en la infraestructura local.

Escalante valoró las acciones y sentenció: “Estas intervenciones impactarán en toda la localidad, fortaleciendo la infraestructura eléctrica y acompañando el crecimiento de Roldán con un servicio más confiable y moderno”.

En ese marco, Rodríguez, señaló: “Tal como nos indicó el gobernador Maximiliano Pullaro, estamos llevando estas inversiones a lo largo y ancho de la provincia para poder brindar un mejor servicio eléctrico”, y sumó: “En la ciudad de Roldán hemos ejecutado a cambio de conductores, nuevos transformadores y reconectadores que han dado un mejor resultado en este último verano y queremos que el próximo sea mucho mejor”.

El plan de obras se estructura en distintos ejes orientados a optimizar el servicio. Se apunta a la reducción de interrupciones mediante la implementación de cierres de anillo y nuevas vinculaciones en media tensión, lo que permitirá reconfigurar rápidamente el sistema ante fallas sin afectar a la totalidad de los vecinos.

En paralelo, se avanzará en la incorporación de tecnología con la instalación de 13 seccionadores bajo carga en puntos estratégicos. Estos dispositivos posibilitan aislar sectores afectados y restablecer el suministro de manera más eficiente, aumentando la flexibilidad operativa de la red.

Finalmente, el proyecto también busca mejorar la calidad de tensión en distintos barrios de la ciudad, a través de la construcción de 12 nuevos puestos de transformación y el tendido de más de 12 kilómetros de nuevas líneas aéreas de media tensión.

 

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