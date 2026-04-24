La región suma inversiones: marca internacional levantará un lujoso hotel frente al Aeropuerto

Accor, grupo hotelero líder a nivel mundial, anunció la firma de un nuevo proyecto: ibis Styles Rosario Aeropuerto, un hotel que formará parte del innovador distrito comercial Pasea, ubicado en el corredor metropolitano que conecta Rosario con Funes.

El ibis Styles Rosario Aeropuerto contará con 90 habitaciones, restaurante, salas de eventos y áreas comunes diseñadas para recibir tanto a viajeros corporativos como a quienes visiten la región por turismo, escapadas o actividades deportivas. La apertura está prevista para principios de 2029.

El hotel estará dentro del complejo Pasea, un desarrollo de usos mixtos de 57.000 m² que incluirá un centro comercial a cielo abierto, 3 bloques edilicios destinados a oficinas corporativas, centro de eventos y convenciones, universidad, centro médico, gimnasio, complejo de cine y una amplia oferta gastronómica y de servicios. Su ubicación sobre calle Jorge Newbery, a metros del Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”.

Con esta incorporación, el Grupo profundiza su plan de expansión en el mercado argentino, donde impulsa un crecimiento sostenido con marcas consolidadas, un modelo operativo ágil y equipos especializados. Con este nuevo hotel, Accor continúa expandiendo su portafolio en la provincia de Santa Fe, sumándose a Mercure Rosario

y a la reciente apertura de ibis Puerto San Martín, consolidando así su presencia y liderazgo en la región.

“Rosario se ha consolidado como un destino estratégico por su crecimiento en turismo corporativo, deportivo y MICE. Este nuevo hotel refuerza nuestra presencia en la provincia y continúa ampliando nuestra oferta para acompañar el dinamismo económico y urbano de la región”, afirmó Luis Mirabelli, Vicepresidente de Desarrollo de Accor para América Hispánica & Caribe.