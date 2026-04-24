Este sábado se viene una jornada de prevención y concientización para ciclistas

La Municipalidad de Roldán, junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, invita a la comunidad a participar de una jornada de concientización y prevención destinada a ciclistas.

La actividad se llevará a cabo este 26 de abril, de 10 a 13 horas, en el Paseo de la Estación (Pellegrini e Independencia), donde se desarrollará el taller participativo “Hacete Ver”. La propuesta es gratuita y está dirigida tanto a quienes utilizan la bicicleta con fines deportivos como a quienes la emplean como medio de transporte cotidiano.

Durante el encuentro se promoverá la movilidad segura, poniendo el foco en la importancia de la visibilidad en la vía pública. Además, se brindarán recomendaciones claves para circular de manera responsable y reducir riesgos viales.

Como parte de la jornada, también se realizarán sorteos entre los participantes.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente link: https://forms.gle/6YsdnjKJU1cqguv97