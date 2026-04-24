Lo citaron para comprarle un celular, le robaron y ahora teme por su vida

Un comerciante de tecnología y electrodomésticos vivió una situación de extrema tensión luego de ser víctima de un robo bajo la modalidad de engaño en la ciudad de Funes. El hecho ocurrió el pasado 14 de abril, cuando el vendedor fue contactado por WhatsApp por supuestos compradores interesados en adquirir un teléfono celular.

Según relató la víctima, riundo de Roldán, los delincuentes le propusieron concretar la operación en un punto intermedio, argumentando que el local le quedaba lejos. El encuentro fue pactado en la zona de la antigua estación de servicio Shell de Funes.

“Allí llegué con el celular para mostrarlo. Se presentaron en una moto, él nunca se bajó y estaba acompañado por una mujer morocha teñida que se identificó como Jocelyn Canal”, contó el comerciante. En ese contexto, y aprovechando un momento de distracción, el sujeto le arrebató el dispositivo y escapó rápidamente del lugar.

El equipo sustraído es un Samsung Galaxy A16 de color verde agua, que iba a ser abonado en efectivo en el lugar.

Tras el robo, la víctima intentó comunicarse con el número desde el cual había sido contactado, pero ya había sido bloqueado. “Le escribí tratándolo de chorro, pero ya no me llegaban los mensajes”, explicó.

Posteriormente, realizó la denuncia en sede policial, aunque manifestó su malestar por la respuesta recibida: “Hice la denuncia en la comisaría y no me dieron bola”, aseguró. Ante esta situación, decidió difundir lo ocurrido en redes sociales con el objetivo de alertar a otros vecinos.

Sin embargo, días después comenzó a recibir amenazas telefónicas. “Me llamaron amenazándome con que me iban a matar si no bajaba la publicación. Tengo miedo sinceramente”, expresó.

El comerciante indicó que el sospechoso se moviliza en una motocicleta tipo Skua de color rojo y blanco, con una caja de reparto de la aplicación PedidosYa en la parte trasera. Además, sostuvo que habría sido identificado por el nombre con el que se contactó inicialmente y que podría residir en Funes, con posibles vínculos en la zona de barrio Los Pinos.

“Fui yo el boludo por ser bueno y aceptar el punto de encuentro. Tendría que haberle dicho que vaya al local”, reflexionó con autocrítica, al tiempo que pidió que su identidad se mantenga en reserva por temor a represalias.

El caso quedó asentado en la comisaría 23 de Funes y, según indicó, las autoridades estarían tras la pista del sospechoso, aunque hasta el momento no se registraron detenciones. Mientras tanto, el damnificado busca advertir a la comunidad: “Que no le pase a nadie más. Están estafando”.