Sentimiento azul y oro: Boca tendrá en Roldán una peña oficial por segunda vez en la historia

La peña Familia Xeneise Roldán está a muy poco de poder formalizarse. Lo que empezó como un sueño de un grupo de amigos, ahora está muy cerca de concretarse, sólo les resta sumar unos 5 o 6 socios activos del club para que desde la Bombonera les puedan dar el reconocimiento oficial.

“Ya hubo una peña pero hace mucho tiempo, esta sería la segunda y la verdad que hace bastante que venimos trabajando para lograrlo”, contó a El Roldanense Daniel quien junto con Marcos son los principales impulsores.

Con sede en calle Santa Fe 970, están en la búsqueda de esos pocos socios activos que necesitan para lograr definitivamente el aval del club. Sin embargo, más allá de eso vienen funcionando como grupo hace tiempo, organizando encuentros para ver los partidos, sacando colectivos desde la ciudad para viajar donde juegue Boca o incluso organizando rifas y polladas para reunir el dinero y seguir realizando acciones.

Aquellos socios activos que quieran sumarse deben contactarse con Marcos al 3415988329 o con Daniel al 3412585469.