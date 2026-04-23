Cómics, cosplays, artistas y juegos de mesa: organizan el primer encuentro de cultura geek en Roldán

El próximo sábado 9 de mayo, el SUM será sede de LudiCon, el primer encuentro de cultura geek y juegos de mesa que se realizará en la ciudad. Fue pensado como una convención a menor escala de la Crack Bang Boom o el ComicCon, y tiene como objetivo celebrar a una subcultura que pasó de la estigmatización a la tendencia mainstring. A esto se le unirá un amplio sector de juegos de mesa, entre los aportados por espacios lúdicos de Roldán y la zona, y los elementos brindados por la iniciativa provincial ‘Mesa Común, Jugar está en Juego’,

“Va a contar con stands de merchandising, artistas y cosplay, y le sumamos un espacio de juegos de mesa. Clubes de juegos de la ciudad y la zona, como Funes, Cañada de Gómez, Rosario y Capitán Bermúdez van a enseñar juegos modernos y harán diferentes sorteos”, contó Juan Manuel, organizador y titular de la tienda Coliseo Games, a El Roldanense. “No hay nada como este evento en la zona, es necesario ir a Rosario. Generar este movimiento acá y mostrárselo a la gente de la ciudad y localidades aledañas está muy bueno”, señaló.

Mesa Común, la actividad que se sumará al evento, es impulsada por el gobierno de Santa Fe y llegará a la ciudad de la mano del Club de Juegos de Rosario. “Llevan juegos de mesa modernos a diferentes puntos de Santa Fe. En este caso, el contacto lo hicieron los chicos de Espacio Lúdico Roldán, quienes lograron que se pueda traer a la ciudad gracias a la gestión de la Municipalidad”, describió Juanma. Dada la masividad del evento y las múltiples propuestas, la organización tuvo que multiplicar las mesas de juego que habrá en el salón.

Ese día, además, el Ministerio de Cultura donará a la ciudad un baúl con juegos de este tipo para fomentar la práctica lúdica. “También tendremos nuestro stand dentro del SUM y la feria Santa Teresa en la parte exterior”, pronunció el organizador, a la par que destacó la ayuda de los clubes de juego y de Nicolás Barcos, otro emprendedor apasionado por lo geek. “Esta es una experiencia innovadora. Queremos que no solo se acerquen las personas a las que les gusta, sino también las familias. Así podrán conocer este mundo que es muy lindo”, aseguró.