TodosPorAna: la roldanense que lucha contra el cáncer y atraviesa una delicada situación económica

Un nuevo llamado a la solidaridad moviliza a vecinos y allegados de Analía Verónica Ferrari, una mujer de 46 años que atraviesa un momento crítico de salud y económico. Luego de haber superado una dura batalla contra el cáncer hace tres años, en diciembre recibió una noticia devastadora: la enfermedad volvió, esta vez con metástasis.

Actualmente, Analía se encuentra enfocada en su tratamiento médico, pero su situación personal se complejiza debido a que es mamá de menores a su cargo, alquila y se encuentra sin trabajo. Este escenario genera un fuerte impacto tanto en lo emocional como en lo económico, lo que motivó a su entorno a visibilizar su historia y pedir ayuda.

“Hoy queremos pedir una mano para alguien muy especial”, expresaron en el mensaje difundido para dar a conocer su situación. En ese sentido, remarcaron que “Ana está dando una nueva batalla con mucha fuerza, pero se le hace muy cuesta arriba”.

El pedido es claro: apelar a la solidaridad de la comunidad para poder acompañarla en este proceso. “Cualquier ayuda, por más pequeña que sea, suma muchísimo en este momento”, señalaron, al tiempo que destacaron la importancia de compartir la publicación para ampliar el alcance.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias Analia5soles, a nombre de Analía Verónica Ferrari. “Si no podés ayudar económicamente, compartir también es una forma de estar”, agregaron.

Mientras tanto, Ana continúa enfocada en su recuperación, acompañada por el afecto de su familia y de quienes se suman a esta cadena solidaria. “Entre todos podemos acompañarla en este momento tan difícil”, concluyeron.