Mutua Madrid Open 2026: guía del torneo

Del 20 de abril al 3 de mayo, el Mutua Madrid Open 2026 tendrá lugar en las canchas de polvo de ladrillo al aire libre del complejo deportivo La Caja Mágica. Se trata de un torneo combinado de categoría ATP Masters 1000 y WTA 1000, considerado una etapa clave de preparación rumbo a Roland Garros.

Los torneos de categoría 1000 son los segundos más prestigiosos del circuito, solo por detrás de los Grand Slams. Esto significa que el próximo Madrid Open nos regalará partidos de alto nivel y resultados impredecibles. Y, teniendo en cuenta el nivel del cuadro, incluso jugadores fuera del top 10 mundial tendrán chances de ganar el título.

Tanto el cuadro masculino como femenino contarán con 96 jugadores en singles y 32 parejas en dobles. Los ganadores sumarán 1000 puntos en el ranking ATP y WTA, respectivamente, y la cifra total del premio en ambos torneos es de 8.235.540 euros.

Campeones vigentes del Madrid Open:

1. Casper Ruud (singles masculino)

2. Aryna Sabalenka (singles femenino)

3. Marcel Granollers y Horacio Zeballos (dobles masculino)

4. Sorana Cîrstea y Anna Kalinskaya (dobles femenino)

Calendario

Este es el cronograma de los cuadros de singles masculino y femenino:

● 20 y 21 de abril: clasificación

● 22 y 23 de abril: primera ronda

● 24 y 25 de abril: segunda ronda

● 26 de abril: tercera ronda

● 27 de abril: tercera ronda (ATP), octavos de final (WTA)

● 28 de abril: octavos de final (ATP), cuartos de final (WTA)

● 29 de abril: cuartos de final

● 30 de abril: cuartos de final (ATP), primera semifinal (WTA)

● 1 de mayo: semifinales (ATP), segunda semifinal (WTA)

● 2 de mayo: final (WTA)

● 3 de mayo: final (ATP)

Quiénes no jugarán el torneo

Diez jugadores se bajaron del cuadro masculino de singles, entre ellos:

● Carlos Alcaraz (N.º 2 del ATP): tiene una lesión en la muñeca sufrida en el Barcelona Open. El bicampeón del Madrid Open se pierde el torneo por segundo año consecutivo.

● Novak Djokovic (N.º 4 del ATP): aún se está recuperando de una lesión en el hombro. No compite desde Indian Wells. Fue tres veces campeón en Madrid.

● Taylor Fritz (N.º 7 del ATP): tiene una lesión en la rodilla.

Entre las ausencias más destacadas del cuadro femenino de singles figuran Amanda Anisimova, Ekaterina Alexandrova, Karolína Muchová, Emma Navarro y Emma Raducanu, todas del top 30 de la WTA, que no estarán presentes en Madrid.

Quiénes son los favoritos

En este apartado, repasamos brevemente a los principales candidatos al título en singles masculino y femenino.

● Jannik Sinner: volvió al primer lugar del ranking ATP este año. Con la ausencia de Carlos Alcaraz, tiene chances de ganar el Madrid Open por primera vez.

● Alexander Zverev: N.º 3 del ATP y campeón del Madrid Open 2021.

● Aryna Sabalenka: N.º 1 del WTA, vigente campeona y tres veces ganadora en Madrid.

● Iga Świątek: la «reina de la arcilla» y campeona del Madrid Open 2024.

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La temporada de polvo de ladrillo está en plena acción. El 19 de abril, se consagraron los ganadores de tres torneos prestigiosos: Arthur Fils (ATP 500 de Barcelona), Ben Shelton (ATP 500 de Múnich) y Elena Rybakina (WTA 500 de Stuttgart). Una semana antes, Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en la final del ATP Masters 1000 de Monte Carlo.

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