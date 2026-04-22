Corazones de campeones: cómo las leyendas del fútbol cambiaron la vida de personas comunes

El fútbol no es solo trofeos, jugadas memorables y récords. También se trata de grandes personalidades que logran unir a la gente tanto dentro como fuera de la cancha. 1xBet Argentina recopiló cinco historias inspiradoras de verdadera grandeza, en las que leyendas del deporte jugaron en el barro, entrenaron a amateurs y lanzaron iniciativas solidarias.

Maradona jugó en el barro para ayudar a un niño

En 1984, desafiando las órdenes de la dirigencia del Napoli, Maradona viajó con el equipo a Acerra para jugar un partido benéfico destinado a recaudar fondos para el tratamiento de un niño enfermo. No hubo lujos ni formalidades; solo frío, barro y una cancha que parecía más una huerta arada que un campo de juego. A su alrededor, las caras sorprendidas de quienes entendían que ese día el fútbol no era solo un espectáculo, sino la oportunidad de salvar una vida.

Según la prensa de la época, con la visita de Diego se recaudaron casi 20 millones de liras. Así era Maradona: una superestrella del fútbol que no dudaba en ensuciarse los botines para ayudar a quienes lo necesitaban.

El equipo menos conocido de David Luiz

El exdefensor del Paris Saint-Germain, socio oficial de 1xBet, contó en una entrevista cómo conoció en París a un grupo de migrantes brasileños que tenían su propio equipo de fútbol amateur. Jugaban sin indumentaria, sin organización y sin táctica, pero con pasión y un amor genuino por el deporte.

David Luiz fue a ver uno de sus partidos y quedó fascinado con su entrega. Tanto, que se ofreció a ser su entrenador. Le dedicó a sus compatriotas tiempo y atención, dos recursos muy valiosos para cualquier atleta profesional. Los resultados del conjunto mejoraron y, al final de la temporada, organizó una gran fiesta para ellos, al estilo de los grandes clubes. David Luiz diría más tarde que esa celebración fue una de las experiencias más memorables de su vida.

Juan Mata convirtió la solidaridad en un proyecto sostenido

En 2017, el exmediocampista de la selección española, Valencia, Chelsea y Manchester United lanzó la iniciativa solidaria Common Goal, en la que se comprometió a donar el 1% de su salario mensual a proyectos sociales.

A algunos esta idea puede parecerles aburrida y poco llamativa, pero su impacto es enorme. Numerosos futbolistas, clubes, marcas deportivas e incluso dirigentes de la UEFA ya se sumaron al proyecto de Mata.

Cómo Marcus Rashford se convirtió en el héroe de toda una generación

En 2020, el futbolista inglés decidió ir más allá de la ayuda tradicional y desafió al sistema. Cuando el año lectivo llegaba a su fin, el gobierno del Reino Unido quiso eliminar las comidas escolares gratuitas para chicos de familias con bajos recursos. Fue entonces cuando Marcus encabezó una campaña para mantener el programa.

El delantero recordó su propia infancia en un contexto de pobreza y usó su popularidad no para promocionarse, sino para ayudar a los más necesitados. La campaña de Rashford fue un éxito rotundo y miles de familias inglesas recibieron el apoyo que necesitaban.

George Weah, motor del fútbol en Liberia

Los autores del informe de 1xBet recuerdan al primer y, hasta ahora, único ganador africano del Balón de Oro no solo por su destacable desempeño en el Paris Saint-Germain y el Milan. Tras retirarse, George Weah financió de su propio bolsillo a la selección de Liberia y cubrió todos los gastos necesarios para evitar que fuera excluida de competencias internacionales.

A pesar de las dificultades, la Estrella Solitaria, como se denomina al equipo, llegó a la fase final de la Copa Africana de Naciones. Su entonces entrenador Wilfred Tijani Lardner dejó una frase que refleja con claridad la enorme contribución del exjugador al fútbol de su país: «Primero debemos agradecerle a Dios y, después, a George Weah».