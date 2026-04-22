Cada segundo vale oro: piden ayuda urgente para costear la internación de Manuel

Manuel Hegi, trabajador de la Escuela N° 1402, quien fue diagnosticado con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa que actualmente lo mantiene internado atravesando un momento de extrema complejidad.

Es por eso que solicita ayuda a toda la comunidad para costear la internación

Cómo colaborar con Manuel

Sus allegados remarcan que cualquier ayuda económica, por pequeña que sea, puede marcar una diferencia, y también insisten en que compartir la campaña es fundamental para que llegue a más personas de la ciudad y de la región.

📲Las personas que quieran colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago:

Alias: hegimanuel2

CVU: 0000003100080111578629

Titular: Manuel Hegi