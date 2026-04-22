Cada segundo vale oro: piden ayuda urgente para costear la internación de Manuel
El docente local sufre una enfermedad neurodegenerativa que actualmente lo mantiene internado atravesando un momento de extrema complejidad.
Manuel Hegi, trabajador de la Escuela N° 1402, quien fue diagnosticado con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa que actualmente lo mantiene internado atravesando un momento de extrema complejidad.
Es por eso que solicita ayuda a toda la comunidad para costear la internación
Cómo colaborar con Manuel
Sus allegados remarcan que cualquier ayuda económica, por pequeña que sea, puede marcar una diferencia, y también insisten en que compartir la campaña es fundamental para que llegue a más personas de la ciudad y de la región.
📲Las personas que quieran colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago:
Alias: hegimanuel2
CVU: 0000003100080111578629
Titular: Manuel Hegi