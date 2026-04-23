Corte programado en Roldán: múltiples barrios estarán sin luz este jueves

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este jueves 23 de abril se llevarán a cabo trabajos programados en la red de media tensión en la ciudad de Roldán, lo que implicará un corte del suministro eléctrico en distintos barrios.

Según detallaron, las tareas —que incluyen el montaje de una SETA y mantenimiento general— se desarrollarán entre las 08:00 y las 14:00 horas.

Las zonas afectadas serán los barrios Las Acequias, Santa Teresa, Cotos de la Alameda, Parque Esmeralda, Travattore Giandoménico, San Eduardo, María Esther, Las Estacas, El Troncal, Los Olmos, Maíz, El Cielo y Los Aromos (lado Este).

Desde la empresa aclararon que “algunos sectores adicionales podrían verse afectados por dos interrupciones breves de aproximadamente 15 minutos”, previstas para las 08:00 y las 14:00 horas, debido a maniobras operativas.

Asimismo, indicaron que el servicio podría restablecerse antes o después del horario estipulado, según el desarrollo de los trabajos.

Desde la EPE solicitaron comprensión a los vecinos y recomendaron tomar las precauciones necesarias ante la interrupción del suministro eléctrico.