Presupuesto participativo: los jóvenes de Roldán definen entre tres proyectos vinculados a la recreación

La ciudad de Roldán se prepara para una nueva jornada de participación ciudadana en el marco del Presupuesto Participativo Joven, una iniciativa que impulsa el compromiso y la participación activa de las juventudes en la construcción de su comunidad. Durante el año, jóvenes de la ciudad trabajaron en el desarrollo de tres proyectos, que serán sometidos a elección democrática mediante voto público. La propuesta que obtenga mayor cantidad de votos será la que finalmente se concrete.

El próximo domingo 26 de abril, de 16 a 18 horas, en el Paseo de las Ferias (ubicado en el Paseo de la Estación, San Martín entre Oroño y Amenábar), toda la comunidad roldanense podrá votar y elegir qué proyecto se hará realidad.

La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Roldán junto al Gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, presenta tres iniciativas diseñadas por y para jóvenes de entre 15 y 30 años:

NÉBULA JOVEN: CENTRO PÚBLICO RECREATIVO

Un espacio pionero en la ciudad, gestionado por jóvenes voluntarios, pensado como punto de encuentro, contención y desarrollo. Incluye una sala multiuso con áreas de estudio, espacios recreativos y una fuerte impronta solidaria mediante la recolección de donaciones para quienes más lo necesiten.

ESPACIO DEPORTIVO: ALTERNATIVA RECREATIVA

Una propuesta orientada a fomentar la actividad física y el encuentro social en el Paseo de la Estación. Contempla la construcción de canchas de fútbol-tenis y vóley, sectores de descanso y juego con tableros de ajedrez, además de iluminación y monitoreo para mayor seguridad.

EL LABERINTO: RECREACIÓN FUERA DE LO COMÚN

Un innovador espacio lúdico con estructuras de diseño artístico, pensado para ofrecer una experiencia diferente en la ciudad. Incluye áreas de reunión, bancos y un entorno seguro con iluminación integral.

La invitación a participar de la votación está abierta a toda la comunidad de Roldán, con especial convocatoria a las juventudes. Se trata de una oportunidad para decidir, involucrarse y ser protagonistas del crecimiento y el futuro de la ciudad.