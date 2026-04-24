Presupuesto participativo: los jóvenes de Roldán definen entre tres proyectos vinculados a la recreación
El próximo domingo 26 de abril, de 16 a 18 horas, en el Paseo de las Ferias (ubicado en el Paseo de la Estación, San Martín entre Oroño y Amenábar), toda la comunidad roldanense podrá votar y elegir qué proyecto se hará realidad.
La ciudad de Roldán se prepara para una nueva jornada de participación ciudadana en el marco del Presupuesto Participativo Joven, una iniciativa que impulsa el compromiso y la participación activa de las juventudes en la construcción de su comunidad. Durante el año, jóvenes de la ciudad trabajaron en el desarrollo de tres proyectos, que serán sometidos a elección democrática mediante voto público. La propuesta que obtenga mayor cantidad de votos será la que finalmente se concrete.
El próximo domingo 26 de abril, de 16 a 18 horas, en el Paseo de las Ferias (ubicado en el Paseo de la Estación, San Martín entre Oroño y Amenábar), toda la comunidad roldanense podrá votar y elegir qué proyecto se hará realidad.
La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Roldán junto al Gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, presenta tres iniciativas diseñadas por y para jóvenes de entre 15 y 30 años:
NÉBULA JOVEN: CENTRO PÚBLICO RECREATIVO
Un espacio pionero en la ciudad, gestionado por jóvenes voluntarios, pensado como punto de encuentro, contención y desarrollo. Incluye una sala multiuso con áreas de estudio, espacios recreativos y una fuerte impronta solidaria mediante la recolección de donaciones para quienes más lo necesiten.
ESPACIO DEPORTIVO: ALTERNATIVA RECREATIVA
Una propuesta orientada a fomentar la actividad física y el encuentro social en el Paseo de la Estación. Contempla la construcción de canchas de fútbol-tenis y vóley, sectores de descanso y juego con tableros de ajedrez, además de iluminación y monitoreo para mayor seguridad.
EL LABERINTO: RECREACIÓN FUERA DE LO COMÚN
Un innovador espacio lúdico con estructuras de diseño artístico, pensado para ofrecer una experiencia diferente en la ciudad. Incluye áreas de reunión, bancos y un entorno seguro con iluminación integral.
La invitación a participar de la votación está abierta a toda la comunidad de Roldán, con especial convocatoria a las juventudes. Se trata de una oportunidad para decidir, involucrarse y ser protagonistas del crecimiento y el futuro de la ciudad.