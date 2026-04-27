Manejaba con 1,33 de alcohol en sangre y le secuestraron el auto en Roldán

Los controles de tránsito del fin de semana en Roldán dejaron un dato que encendió las alarmas: un conductor fue detectado con 1,33 gramos de alcohol en sangre, un nivel muy por encima de lo permitido, y terminó con el vehículo remitido.

Los operativos fueron realizados entre el viernes 24 y el domingo 26 por la Subsecretaría de Seguridad y Control Municipal, junto a la Guardia Urbana, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Comisaría 6ª y la Unidad Regional XVII.

El caso más grave ocurrió en la madrugada del domingo, en calle Antártida Argentina al 130, donde un Volkswagen Gol blanco fue detectado mal estacionado. Al intervenir, los agentes constataron la presencia de bebidas alcohólicas en el interior del vehículo y realizaron el test de alcoholemia, que arrojó el resultado positivo de 1,33 g/l. El auto fue remitido de inmediato.

Pero no fue el único episodio. El sábado, en un operativo sobre Ruta 9 y A012, un camionero fue detectado con 0,37 g/l de alcohol en sangre, por lo que se le retiró la licencia de conducir, una infracción especialmente grave por tratarse de transporte de carga.

En total, durante el fin de semana se labraron 11 actas por distintas infracciones, entre ellas falta de RTO, ausencia de seguro, alcoholemia positiva y ruidos molestos, además de dos vehículos remitidos.

En paralelo, también se intervino en una vivienda de barrio Don Quijote tras una denuncia por ruidos molestos. Allí, una fiesta superaba los niveles permitidos de sonido y el responsable fue notificado y sancionado.

Desde el municipio remarcaron que los controles continuarán, con especial foco en la alcoholemia, uno de los principales factores de riesgo en la vía pública.