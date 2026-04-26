Santa Fe regresa a la Feria del Libro de Buenos Aires con más de mil títulos: una escritora roldanense dirá presente

La Provincia de Santa Fe vuelve a tener un espacio destacado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Filba), uno de los eventos más importantes de la industria editorial de habla hispana, que se lleva a cabo hasta el 11 de mayo en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires (Santa Fe 4201, CABA). Entre los autores, se destaca la roldanense María Eugenia Hag.

La escritora local se presentará el viernes 1 de mayo en el stand de Mirifica, la editorial que editó su último libro, “Solo vos y yo. La promesa del mar”. Hag firmará ejemplares de su último lanzamiento y de sus obras anteriores, “El espejo borroso” y “Amar en tiempos de pandemia”.

Santa Fe participa por decimoséptimo año consecutivo, y este año ocupará el stand Nº 3015 del Pabellón Ocre (ingreso por Plaza Italia), que presentará una infraestructura y diseño totalmente renovados en un espacio de 92 m2.

Como resultado de la convocatoria abierta impulsada por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Provincia, exhibirán y comercializarán sus libros más de 80 sellos editoriales y más de 100 autores independientes con más de 1000 títulos; y 40 proyectos de arte impreso con más de 60 objetos.

La selección realizada por el Ministerio de Cultura dio como resultado la participación de obras provenientes de distintos puntos de la provincia, junto a Roldán : Álvarez, Arroyo Leyes, Arroyo Seco, Cañada de Gómez, Cañada Rosquín, Carcarañá, Casilda, Esperanza, Firmat, Funes, Gaboto, Ibarlucea, Las Rosas, Pérez, Puerto Gaboto, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Cristóbal, San Genaro, San José del Rincón, San Lorenzo, Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Soldini, Venado Tuerto, Villa Amelia y Villa Constitución.

El catálogo online de las obras que participarán del stand oficial de Santa Fe puede consultarse en www.santafecultura.gob.ar o en https://linktr.ee/programaferiar.

La Feria estará abierta de lunes a lunes a viernes de 14 a 22 y sábados, domingos y feriados, de 13 a 22.

Las entradas tendrán un valor de $ 8000 para el ingreso de lunes a jueves; de $12.000 para viernes, sábados, domingos y feriados y un pase de 3 días, por $18.000. Más información en www.feriadellibro.ar