Condenaron a prisión perpetua a los acusados de asesinar a un joven para robarle el auto luego de reunirse en Roldán

Esta semana finalizó el juicio oral contra dos hombres por el homicidio de Gonzalo Cucit, ocurrido el 30/7/24 en la localidad de Luis Palacios, donde se encontraron con la finalidad de concretar la venta de su vehículo, transacción que había previamente acordado. Minutos antes del hecho, víctima y victimarios se habían reunido en la estación de servicio Puma de Roldán, ubicada en ruta 9 y Urquiza.

El tribunal integrado por los Jueces de Primera Instancia, Dres. Marisol Usandizaga, Brenda Coassolo y Griselda Strologo condenaron a Iván C. y Ramón R. a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causa en calidad de participes necesarios.

El Fiscal Aquiles Balbis les atribuyó haber tomado parte en el homicidio de Cucit, hecho que ocurrió el 30 de julio del 2024 entre las 20:30 horas y 21:00hs en el 22,5km de la ruta 34, localidad de Luis Palacios. Ese día, a las 19:20hs aproximadamente, la víctima se retiró de su domicilio en calle Lisandro de la Torre de la localidad de Correa en su automóvil Ford Fiesta con la finalidad de encontrarse con Ramón R. para concretar la venta de su vehículo, transacción que había previamente acordado.

Cucit ya había entregado la documentación del rodado a ambos implicados. La víctima tomó la Ruta 9 y condujo hasta la intersección de dicha arteria con la ruta 326, arribando a las 19:30hs al lugar donde se encontraba estacionada una camioneta Eco Sport conducida por Alberto R, quien estaba en compañía de Iván C. Tras algunos minutos, la camioneta Eco Sport se retiró por Ruta 9, siendo seguida por el Ford Fiesta de la víctima. Sin detener su marcha, ambos vehículos se desplazaron por la Ruta 9 hasta la localidad de Roldán e ingresaron, a las 20:00hs, a la estación de servicios de Catamarca (Ruta 9) y Urquiza.

Siendo las 20:00hs, luego de una breve charla entre Alberto R., y la víctima en los surtidores del local, la Eco Sport y el Ford Fiesta se retiraron juntos del lugar. Ambos condujeron por Ruta 9 hasta la intersección con la A012. La Ford Eco Sport giró con sentido cardinal Este, todo ello en compañía del Ford Fiesta. Ambos rodados se desplazaron por la A012 con dirección a la Ruta 34, arteria que retomaron con destino a Luis Palacios. Una vez en esa localidad, sobre el Km 22,5 de la Ruta 34, Alberto R. e Iván C., despojaron a la víctima de su auto, de su teléfono celular y demás pertenencias, para luego disparar con una pistola calibre 9mm al menos en cinco oportunidades contra la víctima y golpearlo con un elemento contundente en su cabeza, lo que provocó una lesión cráneo encefálica, raquimedular, vascular cervical y toráxica por múltiples proyectiles de arma de fuego que causaron el fallecimiento de Gonzalo Cucit.

El homicidio se efectivizó con la finalidad de consumar, ocultar y asegurar el resultado del robo del automóvil, teléfono celular Samsung y demás pertenencias, como también para garantizar la impunidad del mismo. Tras la comisión del hecho, Alberto R. se retiró del lugar conduciendo la Eco Sport e Iván C. hizo lo propio conduciendo el Ford Fiesta.