Pullaro, durísimo con el Gobierno Nacional por el estado de las rutas: “Ya no tienen pozos, tienen cráteres”

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este viernes del remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante el acto, el mandatario destacó “la importancia institucional de la actividad, porque refleja el esfuerzo de miles de productores agropecuarios que creen en la fuerza del trabajo y del campo”, y remarcó que ambos factores “definen la identidad productiva de la provincia”.

Pullaro sostuvo que “el Estado tiene que apostar al desarrollo de infraestructura para producir más” y señaló que, tras 28 meses de gestión, la Provincia puede exhibir avances concretos. “Hoy podemos mostrar que las principales obras comprometidas están en ejecución: los accesos a los puertos, el tercer carril de la autopista, el Camino de la Cremería y las rutas transversales que conectan con los nodos portuarios”, detalló.

En esa línea, enfatizó que estas inversiones buscan mejorar la logística del transporte de cargas: “Nuestros transportistas no pueden seguir atravesando las dificultades que enfrentan cada vez que intentan llegar a los puertos”.

“Nos hacemos cargo”

El gobernador subrayó que esas obras “no corresponden a la Provincia, sino al Estado nacional”, al que le atribuyó la responsabilidad por el mantenimiento de las rutas nacionales. “Es la Nación la que percibe las retenciones agropecuarias, recursos que deberían destinarse a infraestructura”, indicó.

No obstante, afirmó que la provincia decidió intervenir: “No solo reclamamos, también nos hacemos cargo. Aunque no recibamos esos fondos, invertimos porque son nuestros productores, industriales y camioneros quienes transitan esas rutas”.

Pullaro también cuestionó el estado de la red vial nacional: “Ya no se trata de pozos, sino de verdaderos cráteres”, graficó.

Sobre la eventual transferencia de rutas a la órbita provincial, el mandatario sostuvo que responde a una falta de acción del Gobierno nacional: “Si asumimos esa responsabilidad es porque los santafesinos lo necesitan y porque el Estado nacional no lo hace aunque el equilibrio fiscal se sostiene, en gran medida, con recursos de las provincias”.

En ese contexto, planteó la necesidad de un enfoque más amplio de la política económica: “No alcanza con recortar o pensar únicamente en timba financiera; es imprescindible fortalecer el sistema productivo”.

Mayor financiamiento y reducción impositiva

El gobernador también destacó las políticas de financiamiento impulsadas por la Provincia. “Tenemos acuerdos con ocho entidades financieras para ofrecer tasas subsidiadas y un fondo de garantía que permite sostener a nuestras empresas en un contexto de recesión”, explicó.

Asimismo, volvió a pedir la eliminación de las retenciones por parte de Nación, y defendió la política tributaria provincial: “Santa Fe tiene hoy la menor carga impositiva de los últimos veinte años. El campo no paga Ingresos Brutos y la industria tributa el 0,7%”, precisó.

En cuanto a incentivos, señaló que las empresas pueden deducir parte de los salarios de nuevos empleados -hasta 1,7 millones de pesos- y también un porcentaje del consumo eléctrico. “Más de 1.500 firmas ya adhirieron a estos beneficios y unas 4.000 utilizaron la deducción por energía”, puntualizó.

Pullaro advirtió que estas medidas implicarán una menor recaudación para la Provincia: “Cuando todos accedan a estos beneficios, el Estado dejará de percibir unos 82.000 millones de pesos este año. Aun así, creemos que es el camino: más financiamiento, más infraestructura y menos impuestos”.