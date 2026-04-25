Oficios de otro tiempo: organizan una muestra que reivindica a los trabajadores del pasado roldanense

El aniversario 160 de la ciudad está cada vez más cerca y, junto a la gran celebración, hay una agenda cargada de actividades. Una de las más importantes será la muestra que prepara el Grupo Rememorar para los días 1, 2 y 3 de mayo en la Sala Italia. Será una exhibición de fotos y objetos que retratarán los oficios de otro tiempo, trabajos que moldearon la forma de ser y el rumbo de Roldán, y quedaron olvidados en el tiempo. Se podrá visitar por la mañana, de 10 a 12 horas, y también por la tarde desde las 16 hasta las 19/20 horas.

“La muestra cuenta con más de 300 imágenes de oficios, emprendimientos locales y viejas tecnologías que existieron en el pasado roldanense. Los visitantes se encontrarán con fotos y objetos de personas que desarrollaron trabajos que desaparecieron con el paso del tiempo”, relató Alicia Florián, histórica docente de la ciudad y miembro del grupo, a El Roldanense. “Por supuesto que la temática está relacionada con el aniversario. Es un homenaje a todos aquellos que, con el esfuerzo de su trabajo, hicieron grande a Roldán”, señaló.

Los integrantes de Rememorar organizaron el evento en etapas. “En el comienzo se indagó, buscando aquellos oficios que tuvieron un protagonismo destacado en el pasado y que hoy las nuevas generaciones no conocen. Luego se los agrupó por categorías”, describió. “Después, contactamos con familias que tenían en su poder fotografías y objetos representativos de dichas actividades”, añadió. Las imágenes fueron reproducidas de las originales y ya son parte del archivo histórico del grupo, en tanto los elementos serán devueltos a sus dueños tras la muestra.

Florián destacó la trayectoria del equipo y el hecho de haber sido convocados para el aniversario de Roldán. “Es importante estar presente en un nuevo cumpleaños de la localidad, como lo hicimos siempre en otros eventos, y especialmente este año que el grupo cumple diez años de existencia”, pronunció. “Es un reconocimiento a todo este tiempo de trabajo que las autoridades y la población nos hacen”, afirmó. En paralelo, contó que en la muestra también estarán las Abuelas Cuentacuentos, con relatos que transportarán a los asistentes a aquellos años.

“Era un tiempo en el que esas actividades eran valoradas por toda la sociedad. Este evento es gratuito y para el público en general que se interese por el pasado local. Quienes vayan se encontrarán con una muestra de excelencia y de gran calidad”, expresó Alicia sobre la exhibición, que se abrirá cerca del mediodía del viernes, tras los actos oficiales. “Los miembros del Grupo Rememorar van a estar allí para asesorar en cualquier duda o consulta que necesiten. Están todos invitados y los esperamos para disfrutar un grato momento juntos”, indicó.