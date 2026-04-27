Segunda parte de Roldán Produce: la ciudad vuelve a sacar a la calle toda su capacidad productiva

En septiembre de 2024 Roldán reunió en la ciudad a más de 1000 industriales que llegaron para celebrar el Día de la Industria, un tradicional festejo de la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) que tuvo a la ciudad pro primera vez como sede. Junto con ese evento de gran magnitud se realizó la primera edición de Roldán Produce, y la promesa que había quedado latente de volver a realizarla, este año se va a hacer realidad.

“Habíamos dicho que la feria iba a entrar en el calendario oficial y así será. Se hará cada dos años y en septiembre próximo volveremos a organizarla”, confirmó a El Roldanense Darío Governatori, flamante presidente de la Unión de Empresarios Industriales de Roldán (Unempir).

La organización corre por cuenta de la entidad fabril local en conjunto con el municipio y piensan hacerla nuevamente sobre calle Pellegrini, la cual se convierte durante un par de días en una especie de pasarela pública donde todas las empresas de la ciudad muestran lo que hacen a la ciudadanía, al mismo tiempo que se transforma en un ámbito propicio para el networking y los negocios con pares.

Recién en junio pondrán manos a la obra con la organización de la feria, pero ya están pensando en agrandarla: en la primera edición participaron 25 empresas y esperan superar ese número este año.