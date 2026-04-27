Hacete ver: jornada de concientización sobre el uso de la bici en Roldán

La Municipalidad de Roldán, junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), llevó adelante el pasado domingo 26 una jornada de concientización y prevención para ciclistas bajo el lema “Hacete Ver”, con una destacada participación de ciclistas.

La actividad se desarrolló en el Paseo de la Estación, donde se promovió la movilidad segura y responsable, haciendo especial hincapié en la importancia de la visibilidad en la vía pública.

Durante la jornada estuvieron presentes el intendente Daniel Escalante, la secretaria de Gobierno Marisabel Mendoza y Sebastián Kelman, Director de Capacitación, Comunicación y Observatorio Vial de la APSV, quienes acompañaron la iniciativa y destacaron la importancia de generar estos espacios de aprendizaje y prevención.

A lo largo del encuentro se realizaron diversas charlas de concientización, en las que se abordaron las distintas formas de transitar en bicicleta de manera segura, las normas de tránsito vigentes y el uso de elementos fundamentales para la protección personal, como el casco, las luces y otros dispositivos de seguridad.

Además, como parte de la propuesta, se realizaron sorteos entre los participantes, entregando cascos, chalecos refractarios, luces y otros elementos de seguridad para ciclistas.

La iniciativa buscó fortalecer la convivencia vial y fomentar hábitos responsables entre quienes eligen la bicicleta como medio de transporte o práctica deportiva, contribuyendo así a una ciudad más segura para todos.