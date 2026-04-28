Presentan un proyecto de tren urbano que conectará Rosario de norte a sur y llegará hasta Roldán

El Gobierno de la provincia de Santa Fe, bajo la conducción del gobernador Maximiliano Pullaro, impulsa el desarrollo de un sistema de movilidad metropolitano que tendrá al tren urbano como eje central. La iniciativa apunta a mejorar la conectividad regional con una propuesta moderna, sustentable y de alcance estratégico.

En ese marco, se llevará adelante un encuentro de trabajo conjunto con municipios del área metropolitana y el Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM), donde se presentarán los lineamientos iniciales del proyecto, el estado de avance del plan preliminar y las tecnologías que se encuentran actualmente en evaluación.

La reunión contará con la participación de equipos técnicos e ingenieros, y se prevé que a las 9.30 se realice una atención a medios para brindar detalles sobre la propuesta.

El proyecto contempla la creación de un tren urbano que conecte a Rosario en múltiples direcciones: hacia el norte hasta Timbúes, hacia el sur hasta Arroyo Seco, hacia el oeste hasta Roldán y hacia el sudoeste hasta Zavalla. De concretarse, esta red permitiría integrar de manera más eficiente a las distintas localidades del Gran Rosario.

El encuentro será encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; y el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano. Además, participarán representantes de los municipios de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Funes, Pérez y Granadero Baigorria, junto a áreas de cooperación y vinculación internacional del Gobierno provincial.

Desde la administración provincial destacaron que este tipo de iniciativas refuerzan la apuesta por un sistema de transporte integrado, sustentable y competitivo, clave para el desarrollo productivo y la calidad de vida en toda la región.