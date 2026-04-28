Adentro por robar cables: los agarraron infraganti con las cámaras de monitoreo y los detuvieron

Un nuevo procedimiento exitoso tuvo lugar este lunes 27 de abril en la ciudad de Roldán, gracias a la vigilancia activa del Centro de Monitoreo. El hecho se inició tras detectar, a través de las cámaras de seguridad, a dos hombres y una mujer sustrayendo cables en la intersección de calles Larrea y Oroño.

Tras dar aviso al 911, el personal del Comando Radioeléctrico inicia un patrullaje preventivo por las inmediaciones, con el conocimiento de características físicas y de vestimenta de los sospechosos. Minutos más tarde, los efectivos interceptaron en calle Facundo Quiroga al 500 a tres personas que coincidían plenamente con las descripciones aportadas por la central de cámaras.

Los demorados fueron identificados como Manuel B. (28) y Bruno B. (26), ambos con domicilio en Roldán, junto a Julieta O. (25), oriunda de la vecina ciudad de Funes. Tras ser examinados en el SAMCO local, los tres involucrados fueron trasladados a la Comisaría 6ª por razones de jurisdicción.

Desde la Subsecretaría de Seguridad y Control destacaron que la rapidez del aviso por parte de los operadores de monitoreo y la inmediata respuesta del Comando Radioeléctrico fueron claves para frustrar la huida y concretar las aprehensiones. La causa quedó a disposición de la Justicia.