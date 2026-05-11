Golpe comando en Deckar: cortaron la luz, anularon cámaras y alarmas y vaciaron oficinas

Un local comercial de Roldán fue blanco de un robo durante la madrugada de este lunes 11 de mayo. El hecho ocurrió en Deckar, ubicado en calle Los Ceibos 1242, donde delincuentes ingresaron bajo la modalidad conocida como “escruche”.

Según consta en el acta N° 215/2026 de la Unidad Regional XVII San Lorenzo, personal del Comando Radioeléctrico de Roldán fue comisionado al lugar alrededor de las 7.15, tras recibir el aviso por el hecho.

Al arribar, los efectivos entrevistaron al encargado del comercio, quien informó que durante la madrugada autores desconocidos cortaron los cables del medidor de electricidad, dejando fuera de funcionamiento el sistema de seguridad, tanto la alarma como las cámaras.

Además, se constató que la puerta de ingreso presentaba el vidrio roto y que las oficinas de planta baja y planta alta se encontraban en completo desorden.

De acuerdo a lo informado por el encargado, los delincuentes sustrajeron tres computadoras de escritorio, un televisor de 65 pulgadas, un televisor de 43 pulgadas y dos teléfonos celulares, de los cuales no se precisaron las marcas.

Personal de Criminalística se hizo presente en el lugar para realizar las tareas correspondientes. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 6ª de Roldán.