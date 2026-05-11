Piden dadores de sangre para el vecino de Roldán que sufrió un grave accidente este domingo

A través de las redes sociales, familiares y allegados difundieron en las últimas horas un urgente pedido de donantes de sangre para Edgardo Altuna, quien permanece internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario luego del vuelco que sufrió este domingo por la tarde, en el que falleció su esposa de 65 años.

Según informaron, se necesitan donantes de cualquier grupo y factor sanguíneo, aunque indicaron que el grupo 0+ sería el ideal.

Las donaciones pueden realizarse de 8 a 12 horas en el HECA, anunciándose a nombre de Edgardo Altuna.

Desde el entorno del paciente apelaron a la solidaridad de la comunidad para colaborar en este delicado momento y ayudar a cubrir la necesidad urgente de sangre.