El Senado dio media sanción al proyecto que condona deudas de Impuesto Inmobiliario a clubes deportivos

El Senado provincial aprobó dio media sanción sanción este jueves al proyecto de ley presentado por el senador Armando Traferri que instituye un Régimen Especial de Condonación de Deudas en concepto de Impuesto Inmobiliario para asociaciones civiles con fines deportivos.

La iniciativa alcanza a aquellos clubes que ocupan inmuebles registrados a nombre de terceras personas por estar pendiente la inscripción registral correspondiente, así como también a las instituciones que utilizan inmuebles bajo la figura del alquiler o el comodato. El régimen también comprende las deudas cuya reclamación se encuentra en gestión judicial o administrativa.

El período sujeto a condonación abarca desde la fecha de toma de posesión del inmueble por parte de la institución —acreditada por boleto de compraventa o cualquier otro instrumento de valor legal— hasta la actualidad. La Administración Provincial de Impuestos será la autoridad de aplicación del régimen, y el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los noventa días posteriores a su promulgación.

«Los clubes de barrio cumplen un rol social fundamental en cada localidad de la provincia. Son espacios de contención, de iniciación deportiva para nuestros chicos y chicas y un punto de encuentro para las familias. Conocemos el esfuerzo que hacen sus dirigentes para sostenerlos en un contexto económico complejo, y por eso seguimos insistiendo con este proyecto», señaló el legislador sanlorencino.

Traferri recordó que la propuesta cuenta con antecedentes, y que en en 2024 el texto ya había obtenido media sanción de la Cámara alta. «Mantenemos la convicción de que es una herramienta necesaria. Hoy damos un paso importante y vamos a trabajar para que el proyecto avance también en la Cámara de Diputados», agregó el senador.

Cabe destacar que el Código Fiscal provincial (Ley 3.456) ya exime del pago del Impuesto Inmobiliario a los inmuebles de propiedad de asociaciones deportivas, por lo que el proyecto sancionado se inscribe en el espíritu de la normativa tributaria vigente, extendiendo el beneficio a aquellas instituciones que, por distintas razones, no pudieron regularizar la titularidad dominial de los predios que utilizan.

Con la aprobación obtenida, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento.