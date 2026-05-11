Funes: choco a una moto, dejó a una chica con fracturas expuestas, se escapó y cuando lo agarraron dio positivo de alcoholemia

Un siniestro en Funes entre un auto y una moto terminó con los ocupantes del rodado heridos. El conductor del coche se escapó, pero más tarde agentes policiales dieron con el vehículo y lo detuvieron.

Fuentes policiales informaron que en Candelaria y Monteagudo, de Funes, se produjo un choque entre un Peugeot 308 blanco y una moto Honda CG 150. La joven de 21 años que iba como acompañante presentaba fractura expuesta de tibia izquierda y politraumatismos en rodilla y cadera. Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro de atención.

El conductor del automóvil involucrado se dio a la fuga. Personal de Tránsito aportó imágenes de monitoreo donde se visualizaba un Peugeot 308 blanco, dominio visible, con dos ocupantes.

Cerca de las 20.30, efectivos recorrían las inmediaciones de Houssay y Catamarca cuandodivisaron en la zona de plaza el Peugeot 308 blanco que a la tarde habría estado involucrado en el accidente de tránsito con lesiones graves y se había dio a la fuga.

Según los detalles oficiales, el hombre que estaba en el lugar dijo que el coche era de la novia. Se le explicó el motivo de la identificación: el monitoreo indicaba que el conductor del vehículo que había chocado era un hombre y vestia joggins color gris y campera amarillo y azul , iguales características del mismo.

Identificado como Emmanuel A de 31 años, se le practicó un test de alcoholemia que resultó positivo.

Fuente: Rosario 3