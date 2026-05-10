La Ciudad

Vuelco fatal: falleció una vecina de Roldán en el accidente de este domingo frente a Kentucky

En el vehículo viajaban dos personas que iban a la cancha de Rosario Central y fueron trasladadas en código rojo al HECA tras el siniestro. El deceso fue confirmado por un familiar de la víctima a este medio.

10 DE mayo DE 2026

Una mujer de 66 años que era vecina Roldán falleció este domingo al mediodía, al volcar la camioneta Dodge en la que viajaba junto a su pareja en la autopista Rosario – Córdoba. El accidente se produjo a la altura del barrio Kentucky, cuando se dirigían a la cancha de Central.

Personal de Protección Civil de Funes fue el primero en llegar a la escena. Al arribo de las unidades, constataron que el vehículo había volcado y que sus dos ocupantes habían sido despedidos del habitáculo. Realizaron tareas de rescate, asistencia y estabilización de las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas al HECA en código rojo por unidades del SIES local.

Horas más tarde, familiares de las personas implicadas en el siniestro confirmaron a este medio el deceso de la mujer, quien residía en barrio Tierra de Sueños 3.

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