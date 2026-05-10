Vuelco fatal: falleció una vecina de Roldán en el accidente de este domingo frente a Kentucky

Una mujer de 66 años que era vecina Roldán falleció este domingo al mediodía, al volcar la camioneta Dodge en la que viajaba junto a su pareja en la autopista Rosario – Córdoba. El accidente se produjo a la altura del barrio Kentucky, cuando se dirigían a la cancha de Central.

Personal de Protección Civil de Funes fue el primero en llegar a la escena. Al arribo de las unidades, constataron que el vehículo había volcado y que sus dos ocupantes habían sido despedidos del habitáculo. Realizaron tareas de rescate, asistencia y estabilización de las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas al HECA en código rojo por unidades del SIES local.

Horas más tarde, familiares de las personas implicadas en el siniestro confirmaron a este medio el deceso de la mujer, quien residía en barrio Tierra de Sueños 3.