Tiene 20 años y abre en Roldán su tercer local de venta de indumentaria

En Noviembre de 2024 y con mucha ayuda de su familia, Alvaro abrió su primer local de venta de ropa para hombres: Equal. Lo que siguió a partir de ahí fue puro crecimiento: un año más tarde estaba abriendo el segundo, luego sumó indumentaria femenina y ahora va por el tercer negocio, el primero con vidriera exclusiva a Avenida de la Paz, una de las principales arterias comerciales de Tierra de Sueños 2.

“Estamos muy contentos, pasó todo muy rápido pero es el fruto del esfuerzo que le ponemos todos los días, mi familia y yo, siempre tratando de mejorar y traer toda la moda a Roldán”, contó el joven emprendedor en diálogo con El Roldanense y anticipó que la apertura será el próximo lunes 11 de mayo entre las 17hs y las 21hs.

El nuevo comercio (ubicado en Avenida de la Paz 2727) será sólo de venta de indumentaria masculina y en los otros espacios que ocupaba en el Big Shop de Tierra de Sueños 2, quedará concentrada la venta de ropa para mujeres.

“Lo hacemos porque estamos creciendo y para comodidad de nuestros clientes que van a tener todo concentrado en un mismo lugar”, describió Alvaro al tiempo que destacó la importancia de que este nuevo local de Equal de a la calle.

“Lo mas importante es que el cliente este cómodo y se vaya feliz”, dijo casi como concepto fundacional de su marca. Asimismo, señaló que a los locales no concurre sólo gente del barrio sino también del casco céntrico e incluso de otras ciudades como Funes y Rosario.

Equal también tiene su vidriera online a través de la página www.equalbrand.ar desde la cual venden a todo el país.