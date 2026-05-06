Nueva etapa en el Centro de Jubilados: quiénes son las autoridades que asumieron

El Centro de Jubilados de la ciudad de Roldán renovó su comisión directiva, dando inicio a una nueva etapa institucional encabezada por Olga Bugnon, quien asumió la presidencia de la entidad.

La nueva conducción quedó conformada por Antonio Cadenas como vicepresidente, Isabel Lazzari en la secretaría y Graciela Cimino como prosecretaria. En el área administrativa, Silvia Novas ocupará el cargo de tesorera, acompañada por Miguel Consentino como protesorero.

En tanto, como vocales titulares fueron designados Gilda Silva, Ariel Fischer, Eva Mansilla, Raúl Gamarra, Edgardo Cisana y Fernanda Beauvallet. Por su parte, los vocales suplentes serán Sebastián Molinas, María Laura González, Rosa Sánchez, María Isabel Oschea, Raúl Donati y Silvana Cadahia.

La comisión se completa con Marta Torres y Mónica Ávila como revisoras de cuentas, mientras que Jorgelina Curuchett desempeñará el rol de síndica.

En sus primeras palabras tras asumir el cargo, la presidenta destacó la importancia de trabajar en pos de la comunidad y subrayó la necesidad de fomentar valores como la solidaridad, la paciencia y la tranquilidad, especialmente en un contexto social atravesado por situaciones de violencia.

Asimismo, desde la institución remarcaron el compromiso de la nueva comisión en continuar gestionando actividades y acciones que beneficien a los jubilados y pensionados, fortaleciendo los lazos sociales y promoviendo espacios de contención y encuentro.