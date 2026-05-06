La EPE detalló el plan para Roldán tras la inversión de casi $180 millones

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) anunció la semana pasada la adjudicación de la licitación para la compra de Seccionadores y Reforma de la red de media tensión a la empresa Lago Electromecánica S.A. La inversión asciende a $ 179.343.707,40 y se hace en Roldán con el objetivo de brindar un mejor servicio eléctrico según contó la presidenta de la empresa, Anahí Rodríguez, cuando estuvo presente en la ciudad.

La firma comunicó que “ya se ejecutó el cambio de conductores, nuevos transformadores y reconectadores que han dado un mejor resultado en este último verano y queremos que el próximo sea mucho mejor”.

Asimismo detallaron el plan, el cual se centra en tres ejes fundamentales para transformar la experiencia del usuario:

Reducción de Interrupciones: Se implementarán cierres de anillo y nuevas vinculaciones en media tensión para que, ante una falla, el sistema pueda reconfigurar rápidamente sin afectar a la totalidad de los usuarios.

Robustez Tecnológica: Se sumarán 13 seccionadores bajo carga entre otros equipos en puntos estratégicos. Estos equipos permiten aislar y realimentar zonas afectadas.

Calidad de Tensión: Para solucionar problemas de baja tensión, se proyecta la construcción de 12 nuevos puestos de transformación y el tendido de más de 12 km de nuevas líneas aéreas de media tensión.

“Las obras impactarán en todos los barrios de la localidad. Estamos dotando a Roldán de una red con mayor flexibilidad. La compra de equipamiento específico, como los seccionadores, nos permitirá realizar maniobras reduciendo sensiblemente los cortes de suministro ante cualquier eventualidad”, señalaron.

Por su parte el intendente Daniel Escalante remarcó: “Nosotros solicitamos a la EPE un acompañamiento e inversión y estamos viendo con buenos ojos estas inversiones, tuvimos un verano con una mejora en el servicio y entendemos que con estas inversiones vamos a continuar con esta mejora”.