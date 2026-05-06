La diputada de Funes Beatriz Brouwer pide avanzar con las leyes de alcohol cero al volante y responsabilidad total

La diputada provincial Beatriz Brouwer volvió a poner en agenda la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de seguridad vial, al impulsar el proyecto de alcohol cero al volante en toda la provincia de Santa Fe y reclamar el tratamiento de una iniciativa complementaria que actualmente “duerme en comisión”.

El proyecto de alcoholemia cero propone prohibir de manera absoluta la conducción con cualquier nivel de alcohol en sangre, alineando a la provincia con la normativa nacional y estableciendo un criterio claro: si manejás, no tomás. “Estamos hablando de salvar vidas. No hay margen para especulaciones cuando lo que está en juego es la seguridad de los santafesinos”, sostuvo Brouwer.

En paralelo, la legisladora recordó que ya había presentado una iniciativa que establece que los conductores que provoquen accidentes bajo los efectos del alcohol o drogas deban hacerse cargo de los gastos hospitalarios que generan, evitando que ese costo recaiga sobre el Estado y la sociedad.

“Hoy todos los santafesinos terminamos pagando las consecuencias de decisiones irresponsables. Este proyecto busca poner un principio básico de justicia: el que rompe, paga”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que dicha iniciativa “aún está en comisión y duerme el sueño de los justos”, cuestionando la falta de avance legislativo en herramientas clave para abordar de manera integral la problemática.

En ese sentido, Brouwer explicó que la seguridad vial requiere una mirada integral y coherente: “Nosotros proponemos prevenir con una regla clara de alcohol cero al volante, reforzar los controles para que esa norma se cumpla, establecer sanciones firmes y, además, avanzar en un principio básico de responsabilidad, que es que quien toma una decisión irresponsable y genera un daño, también se haga cargo de las consecuencias”.

“Necesitamos coherencia. No alcanza con acompañar en el discurso si después las leyes no avanzan. Hay que tomar decisiones”, remarcó.

Finalmente, la diputada insistió en que ambas iniciativas forman parte de una misma línea de acción orientada a generar un cambio cultural profundo en la sociedad.

“Cada accidente evitable es una deuda de la política. El mensaje es claro: alcohol cero al volante y responsabilidad total para quien no cumple”, concluyó.