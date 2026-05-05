Beneficiarios de Ansés: aumento y haberes de abril 2026

Con el ajuste por movilidad y la continuidad del refuerzo previsional, el ingreso básico para los jubilados supera los $450.000. La abogada local Evelyn Porcel de Peralta comparte los datos oficiales para que los vecinos de Roldán y la región puedan conocer con precisión cómo impacta esta actualización en sus haberes.

En abril de 2026, las jubilaciones y pensiones se incrementan un 2,9% respecto del mes anterior. El bono extraordinario, en cambio, no registra aumento y continúa fijado en $70.000.

Con este aumento, la jubilación mínima —con bono incluido— asciende a $450.319,31. En el caso de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el total a percibir es de $360.255,44.

Es importante aclarar que todos estos importes son montos brutos. Sobre ellos se aplican los descuentos de ley: obra social, cuotas de moratoria previsional por compra de años y, en algunos casos, deducciones por créditos ANSES. Por este motivo, el monto que cada jubilado o pensionado efectivamente reciba puede ser inferior al aquí informado.

Respecto del cronograma de pagos, ANSES comenzará a abonar los haberes a partir del 10 de abril de 2026 para quienes cobran la mínima, comenzando por los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 0. A partir del 24 de abril de 2026 se inician los pagos para quienes perciben haberes superiores a la mínima.

Antes de la fecha de cobro, todos los jubilados y pensionados —sin importar el monto ni la terminación de su DNI— pueden consultar su liquidación previsional ingresando al portal Mi ANSES con su número de CUIL y su Clave de la Seguridad Social. Allí van a poder ver el monto exacto a cobrar, ya con los descuentos aplicados. Es muy recomendable revisarlo antes de acercarse al banco, para evitar confusiones o sorpresas al momento del cobro.

Si al revisar la liquidación surgen dudas, diferencias o montos que no coinciden con lo esperado, es posible realizar una consulta profesional para analizar la situación en forma personalizada. Asimismo, en el canal de YouTube de la Dra. Evelyn Porcel de Peralta hay disponible un tutorial sencillo, con explicaciones paso a paso, para descargar la liquidación de manera rápida y segura.