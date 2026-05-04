Pedretti y Mateo presentaron un proyecto para reforzar la seguridad vial frente al Instituto Paul Harris

En la sesión del pasado martes, los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo, del Bloque Somos Roldán, presentaron un proyecto de Minuta de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la evaluación y posterior colocación de reductores de velocidad, lomos de burro u otros dispositivos de seguridad vial sobre calle Urquiza en su intersección con calle Entre Ríos.

La propuesta surge a partir del pedido de un grupo de padres de alumnos del Instituto Paul Harris, preocupados por la alta velocidad con la que circulan automóviles, motocicletas y transporte público en una zona de intensa circulación peatonal y escolar.

El sector representa una de las principales vías de egreso de la ciudad y, además, concentra diariamente un importante movimiento de estudiantes, docentes, familias, ciclistas y vecinos, especialmente en los horarios de ingreso y egreso del establecimiento educativo.

Desde el Bloque Somos Roldán señalaron que los entornos escolares deben ser considerados áreas prioritarias para la implementación de políticas públicas de prevención y seguridad vial.

“El Estado municipal debe garantizar condiciones seguras para nuestros chicos y para toda la comunidad educativa. Escuchar a las familias y actuar en consecuencia también es hacer una ciudad más ordenada y más segura”, expresaron Pedretti y Mateo.

Asimismo, destacaron que la prevención vial no solo reduce el riesgo de siniestros, sino que también mejora la convivencia urbana y fortalece la tranquilidad de quienes transitan diariamente por ese sector.

El proyecto será tratado en la próxima sesión del Concejo Municipal con el objetivo de dar una respuesta concreta a una demanda vecinal urgente y necesaria.