Roldán celebró su 160° aniversario con más de 35.000 personas que pasaron por el Paseo de la Estación

La ciudad de Roldán celebró este 1° de mayo sus 160 años de historia con un emotivo acto protocolar y un multitudinario desfile que reunió a autoridades, instituciones y vecinos en una jornada cargada de identidad y orgullo local; una vez finalizado el acto, se dio inicio al “Festival de los 160”.

El acto fue encabezado por el intendente Daniel Escalante y el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, quienes estuvieron acompañados por una amplia representación institucional que incluyó a la ex vicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; la diputada provincial y vecina de Roldán, Silvana Di Stefano; la ministra de Cultura, Susana Rueda, y el presidente del Concejo Municipal, Carlos Alustiza, entre otras autoridades.

La ceremonia comenzó con la recepción oficial y la presentación de tropas, seguida por la entonación del Himno Nacional Argentino y una invocación religiosa.

“Roldán es mucho más que un lugar en el mapa. Es su gente, su espíritu de comunidad, sus calles arboladas, sus espacios verdes y esa cercanía que nos permite reconocernos como vecinos. Es la tranquilidad que nos abraza y la posibilidad de crecer sin perder nuestra esencia. Es también una ciudad en constante desarrollo, abierta, generosa y con un futuro que se proyecta con esperanza”, señaló Escalante.

Y prosiguió: “Quienes somos parte de esta comunidad sabemos que Roldán se distingue por su gente trabajadora, solidaria, honesta y profundamente comprometida con su lugar. Por eso, en este nuevo aniversario, nos reúne la emoción, el orgullo y la alegría de celebrar juntos este camino recorrido”.

“Esta ciudad está hermosa fruto del trabajo conjunto que hacen el intendente con cada una de las instituciones, pero fundamentalmente con cada uno de los vecinos”, señaló el gobernador, y propuso: “Seguir transitando juntos este camino de cambio que vive la ciudad, para que Roldán todos los días esté mucho más bella”.

Durante los discursos, el resto de las autoridades destacaron el crecimiento sostenido de la ciudad y el compromiso de su comunidad. En ese sentido, se puso en valor el rol de los vecinos y vecinas como protagonistas del desarrollo de Roldán.

Luego del acto formal, se llevó adelante el tradicional desfile, del que participaron instituciones educativas, clubes, organizaciones sociales y fuerzas vivas. Jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, instituciones de nivel superior y centros de educación para adultos formaron parte de la columna educativa, reflejando el crecimiento del sistema educativo local.

También desfilaron entidades deportivas y sociales, junto a agrupaciones comunitarias que evidencian el fuerte entramado social de la ciudad. El paso de las fuerzas armadas y de seguridad, bomberos voluntarios y veteranos de Malvinas fue uno de los momentos más emotivos de la jornada.

El festival

Con ocho horas de shows en vivo sobre el escenario, los vecinos y vecinas de la ciudad y la región celebraron también el cumpleaños de Roldán. Por el escenario pasaron ballets locales, pero también Los Trovadores del Norte, Los Reyes del Chamamé, Mi Bonita Cumbia, Sofía Gazaniga, Pero la Pucha, Rodrigo Medina y el gran cierre de Campedrinos y Los Totoras.

Además, en Sala Italia hubo muestras del grupo Rememorar, que recordaron a través de fotos la historia y personalidades que hicieron de Roldán la ciudad que es hoy, y una muestra de la Fundación Juanito y Ramona, que tenía como objetivo acercar a la comunidad el universo del reconocido artista local Berni.

Durante todo el día se estima que pasaron más de 35.000 personas que se sumaron a los festejos por el aniversario de la ciudad. Además, en el predio se pudo disfrutar de diferentes propuestas lúdicas y recreativas que también hicieron del evento un éxito.