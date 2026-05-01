Roldán celebra su historia y su identidad con dos muestras abiertas a la comunidad

En el marco de las actividades por el 160° aniversario de la ciudad, la Municipalidad de Roldán invita a vecinos y vecinas a participar de “160 Años de Historia, Arte y Memoria”, una propuesta cultural que reúne dos muestras destinadas a poner en valor el patrimonio histórico y la identidad local.

La iniciativa, organizada por la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, en conjunto con el Grupo Rememorar y la Fundación Juanito y Ramona, se desarrollará en Sala Italia (Pellegrini e Independencia), con entrada libre y gratuita.

La propuesta incluye dos exposiciones que se podrán recorrer en diferentes días y horarios:

Por un lado, “Olvidados hoy, valorados ayer” presenta una muestra de fotografías de oficios que han quedado en el pasado, tecnologías que se volvieron obsoletas con el paso del tiempo y objetos antiguos recuperados de la ciudad. La experiencia contará con la participación de las Abuelas Cuentacuentos, quienes compartirán relatos y memorias sobre los trabajos y costumbres de otras épocas. Además, Liliana Zanchi, representante del Grupo Rememorar, estará a cargo de las visitas guiadas. Durante la muestra, se obsequiarán postales con imágenes históricas.

La inauguración será el 1 de mayo a las 13 horas y podrá visitarse ese mismo día hasta las 20. Continuará los días 2 y 3 de mayo, de 10 a 12 y de 16 a 19 horas.

Por otro lado, “Atelier de Berni” y “Berni: Miradas a Roldán” propone una exposición de pinturas aportadas por la Fundación Juanito y Ramona, talleres, videos e imágenes, con el objetivo de acercar a la comunidad al universo del reconocido artista Antonio Berni, destacando su legado y su vínculo con la ciudad. La muestra promueve el arte como herramienta de construcción de identidad cultural. Adriana Buchman, representante de la fundación, estará a cargo de un espacio informativo sobre la vida y obra del artista. También se entregarán postales con imágenes de las obras a quienes asistan.

Esta muestra se inaugurará el 1 de mayo, podrá visitarse ese mismo día, de 13 a 20 horas. Continúa el 9 y 10 de mayo, de 9 a 12 y de 14 a 17 horas.

Para más información comunicarse al 3412133020