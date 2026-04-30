Sorpresa en los festejos por el 160° aniversario de Roldán: Los Totora cerrarán con un show en vivo

El reconocido grupo de cumbia santafesino Los Totora se suma a los artistas que ya habían sido confirmados y cerrará con un show en vivo la fiesta por el 160° Aniversario de Roldán este viernes en el Paseo de la Estación.

La Municipalidad de Roldán comunicó la grilla oficial de todas las actividades que se podrán disfrutar este 1° de mayo en el marco del Festival por los 160 años de la ciudad y además, sorprende con la confirmación de “Los Totora” en el escenario. En esta nota todos los detalles del acto protocolar, desfile cívico-militar, comidas típicas, espectáculos artísticos, muestras, talleres, juegos y mucho más formarán parte de una jornada pensada para todas las edades.

Roldán se prepara para vivir una celebración cargada de emoción, tradición y encuentro comunitario. En este nuevo aniversario, la ciudad invita a vecinos y vecinas a ser protagonistas de un evento único que promete quedar en la memoria colectiva.

Las actividades comenzarán a las 10 horas sobre Avenida Pellegrini, con el Acto Protocolar que contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de instituciones locales. En ese marco, se desarrollará el tradicional Desfile Cívico Militar, uno de los momentos más esperados de la jornada.

Durante todo el día, la ciudad ofrecerá una amplia variedad de propuestas:

En el sector gastronómico, el SAMCO local cocinará 2000 litros de locro en un único disco de arado de 3 metros de diámetro, buscando ser récord en la provincia. Mientras que los Bomberos Voluntarios ofrecerán empanadas, tortas fritas, pastelitos y torta asada, con sabores bien criollos.

El escenario principal será uno de los grandes protagonistas. La apertura estará a cargo de Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero, seguido de un impactante show de malambo. A lo largo de la tarde se presentarán músicos y ballets folclóricos de la ciudad y la región, además de una obra teatral de Alejandro Giorgiani que recorrerá el pasado, presente y futuro de Roldán. Actuarán también Los Trovadores del Norte, Los Reyes del Chamamé, Mi Bonita Cumbia, Sofía Gazzaniga, Pero La Pucha, Rodrigo Medina y dos shows de alto nivel nacional para gran cierre que estará a cargo de Los Totora y Campedrinos, grupo revelación de Cosquín y subcampeón en la Competencia Folclórica del Festival de Viña del Mar 2026.

En Sala Italia, el Grupo Rememorar presentará la muestra “Olvidados hoy, valorados ayer”, con fotografías de los oficios que marcaron la historia local. También se podrá visitar “Berni: Miradas a Roldán”, de la Fundación Juanito y Ramona, con obras del reconocido artista vinculadas a la ciudad. En ambos espacios, se entregarán postales conmemorativas.

“La Merenguita” ofrecerá recorridos históricos guiados por los puntos más emblemáticos de la ciudad, combinando paseo y memoria.

De 14 a 17 horas, sobre calle Pellegrini, se desarrollará un espacio de baile con clases abiertas de chacarera, zamba y gato, a cargo de profesores de la Casa de la Cultura.

Habrá también juegos tradicionales organizados por el área de Deportes, con propuestas como rayuela, salto a la cuerda, payana, canicas, ta-te-ti, sapo y elástico, invitando a compartir en familia.

El espacio infantil contará con inflables, taller de slime, burbujas y animación con payasos para los más chicos.