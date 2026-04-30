“Equipado con la última tecnología del momento”: inauguraron la nueva Área de Emergencias del hospital de Roldán

En un emotivo acto, el miércoles por la noche se inauguró la nueva área de Emergencias y el nuevo sector de Guardia del hospital de Roldán, equipados con elementos de última tecnología. El espacio lleva el nombre de Juan Bautista Llibre, el fallecido vecino cuya millonaria donación fue elemental para llevar adelante la construcción. Durante el evento, su familia participó junto a las autoridades del descubrimiento de una placa en su honor y del corte de cintas simbólico.

“Este hospital es un orgullo para la región y un activo para la ciudad”, destacó el intendente Daniel Escalante, quien recordó con emoción a Llibre y a su abuelo, quien colocó la piedra basal del Hospital. Por su parte, el actual presidente de la cooperadora del SAMCO, Sergio Callegari, aseguró que “tenemos uno de los hospitales más lindos” de la zona, y añadió: “En su momento nos propusimos que fuera lo más parecido a lo privado. Hemos logrado mucho en infraestructura”.

La directora del nosocomio, María Dolores Popelka, aprovechó su alocución para que pasaran al frente todos los trabajadores de la salud, quienes se llevaron un largo aplauso. “Contar con instalaciones modernas y tecnología adecuada no es un lujo, sino una necesidad. Hoy fortalecemos el área de Emergencia de nuestro Hospital”, pronunció. “Esto nos permitirá brindar una atención más compleja, sé de la capacidad que tiene el personal para mantener la tranquilidad en el caos”, afirmó.

Matilde González, miembro de la cooperadora, puso énfasis en que se trató de una jornada histórica. “Podemos decir que cumplimos con el legado de Llibre. A partir de hoy, Roldán cuenta con un nuevo sector equipado con la última tecnología del momento”, expresó. En paralelo, la ministra de Salud provincial Silvia Ciancio aseguró que la salud provincial “es una de las más robustas” y aseveró que “lo que hace al sistema son los trabajadores que día a día están aquí”.