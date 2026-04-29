Roldán por un récord histórico: cocinarán 2000 litros de locro en un disco gigante

En el marco de los 160 años de la ciudad, Roldán se prepara para un hecho sin precedentes en la provincia de Santa Fe: la cocción de 2.000 litros de locro en un único disco de arado de 3 metros de diámetro.

La locrada, a cargo del SAMCo local, no solo será una propuesta gastronómica y comunitaria, sino también un verdadero desafío técnico y organizativo que posiciona al evento como uno de los más imponentes de la región.

Si bien existen antecedentes de locros multitudinarios en el país, no se registran en Santa Fe experiencias de esta magnitud realizadas en un solo recipiente, lo que convierte a esta iniciativa en un posible récord provincial.

Lo recaudado será destinado, para diferentes mejoras y servicios, al Hospital Rural N° 61 local.

Tradición, identidad y encuentro popular, además de solidaridad se fusionarán en una jornada que promete quedar en la historia de Roldán.