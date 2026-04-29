Para los fanáticos de los fierros: San Jerónimo disfrutó de una exposición de autos clásicos y motos

Con el apoyo de la comuna, Bomberos Voluntarios de la localidad junto a Rosario Auto Sport, se llevó adelante el primer Rally de Regularidad.

Una propuesta especial para toda la región, que incluyó una exposición estática de vehículos clásicos, motos y modelos modernos, además del rally de regularidad, una modalidad que no premia la velocidad sino la precisión para mantener tiempos y promedios establecidos por la organización.

Además del atractivo fierrero de la jornada realizada en el predio de los espacios públicos del ferrocarril, las familias pudieron disfrutar de una feria de emprendedores con más de 30 puestos durante todo el día.

Arrancó la pavimentación de Avenida de las Américas

La comuna de la localidad vecina a Roldán comenzó los trabajos para repavimentar tres cuadras de esta avenida que cruza la localidad de este a oeste.

«Con una millonaria inversión se está realizando la repavimentación de Avenida de las Américas, sin costo para los vecinos. Es una obra que estaba pendiente dentro del programa de renovación integral de la infraestructura», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Con la obras de cloacas que avanza alcanzando el 50% de la localidad, la comuna continúa con los trabajos para mejorar la infraestructura vial.