Merienda, lonita y lectura: el sabado se viene una feria con truque de libros en El Enjambre

En el marco del Día del Libro, el Centro Cultural El Enjambre tiene preparada una jornada especial con feria y trueque de libros usados abierta para toda la comunidad. Será este sábado 2 de mayo en Santa y Rivadavia, Roldán.

La propuesta invita a intercambiar libros infantiles, escolares y de lectura y así fomentar el acceso a la cultura. “Vecinos y vecinas pueden acercarse sin anotarse previamente, traer esos libros que ya no se usan en casa y venderlos o intercambiarlos”, comentaron desde el espacio.

“Es una jornada pensada para lectores de todas las edades, en un espacio donde creemos que un libro que ya leíste puede convertirse en la próxima historia preferida de alguien más”, sumaron y comentaron que habrá buffer para la merienda.

Con la convicción y el entusiasmo de que la lectura nos conecta, nos transforma y nos une, invitan a llevar mate, lonita y a pasar un lindo día en familia.