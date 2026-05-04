Circulaban en una moto usada para un robo y los detuvieron en Roldán tras una intensa persecución

En la jornada deserte lunes, personal policial de la ciudad de Roldán detuvo a tres jóvenes que se movilizaban en una motocicleta con pedido de secuestro activo, tras una persecución que se extendió por varias cuadras.

El hecho se inició cuando efectivos que realizaban patrullaje preventivo sobre calle Catamarca, a la altura de la Ruta Nacional N° 9, observaron un motovehículo con tres ocupantes, lo que motivó la intención de identificarlos. Para ello, los agentes encendieron las balizas reglamentarias y se ubicaron detrás del rodado.

Sin embargo, al advertir la presencia policial, los ocupantes aceleraron la marcha y se dieron a la fuga, dando inicio a una persecución en la que participaron otras unidades. Tras varios minutos, los sospechosos detuvieron bruscamente su recorrido e ingresaron a una vivienda ubicada en calle Salta al 1300.

Los uniformados lograron identificar a los involucrados: dos mujeres de 20 y 21 años, y un joven de 19, todos domiciliados en Roldán. Posteriormente, al consultar con la Central de Emergencias 911 y verificar los datos del motovehículo —una Bajaj Dominar 400 cc—, se confirmó que presentaba un pedido de secuestro activo desde el 9 de marzo de 2026.

Según se informó, el rodado estaba vinculado a un hecho de robo ocurrido el 7 de marzo en calle French, en jurisdicción de la Comisaría 9ª de Rosario.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de la motocicleta y al traslado de los tres jóvenes a la sede de la Comisaría 6ª de Roldán, donde quedaron a disposición de la Justicia bajo las carátulas de encubrimiento y resistencia a la autoridad.